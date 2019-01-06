Фото: портал мэра и правительства Москвы

В якутском поселке Тикси на побережье моря Лаптевых построят военный городок для соединений ВВС и ПВО Северного флота, сообщает ТАСС.

Работы должны выполнить в 2019 году. Сейчас завершается первый этап строительства инфраструктуры.

Всего планируется возвести 11 объектов. Их соединят между собой крытыми переходами.

В частности, будут построены общежитие, административный корпус, дизельная электростанция, хранилище воды и топлива.