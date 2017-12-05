Новый запуск с космодрома "Восточный" могут перенести на 2018 год

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Очередной запуск с космодрома "Восточный", намеченный на 22 декабря, могут перенести на 2018 год. Это связано с расследованием аварии разгонного блока "Фрегат".

По итогам расследования предприятия ракетно-космической отрасли должны будут выполнить комплекс превентивных мероприятий, на которые может не хватить оставшегося времени, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник на космодроме.

Вместе с тем продолжается подготовка к запуску наземной инфраструктуры космодрома, к сборке готовы все составные части ракеты-носителя, а также разгонный блок "Фрегат" и космические аппараты.

Второй в истории космодрома "Восточный" обернулся потерей 19 спутников, в том числе спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Метеор-М" №2-1. По предварительным данным, нештатная ситуация возникла на этапе полета разгонного блока "Фрегат".

В причинах аварии разбирается специальная комиссия, руководителем которой назначен замгендиректора ЦНИИмаш Олег Скоробогатов. В составе комиссии работают специалисты "Роскосмоса", головных научно-исследовательских институтов ракетно-космической промышленности и предприятий отрасли, а также представители Минобороны РФ.