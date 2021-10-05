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В Twitter заявили об устранении сбоев в работе социальной сети. Об этом сообщается в заявлении, которое было распространено службой поддержки соцсети, передает ТАСС.

Как отметили в Twitter, неполадки возникли из-за большого количества пользователей платформы.

"У некоторых из вас могли возникнуть проблемы при просмотре ответов и личных сообщений. Они уже устранены", – подчеркнули в службе поддержки.

Ранее пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе Twitter. Неполадки затронули сайт, мобильное приложение, а также работу комментариев.

Больше всего сбоев в Twitter зафиксировали в США, Канаде, Великобритании и Франции. При этом сообщений о неполадках из России почти не поступало.