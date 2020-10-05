Работа соцсети "ВКонтакте" восстановлена

05 октября, 16:21
Фото: ТАСС/Евгений Разумный
Социальная сеть "ВКонтакте" устранила неполадки в работе сервиса, которые ранее возникли у российских пользователей. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
"Работа мобильных приложений "ВКонтакте" полностью восстановлена", – говорится в сообщении.
В понедельник, 5 октября, россияне столкнулись с проблемами при пользовании сервисом. Так, 63% пользователей сообщили о сбое в работе сайта, 24% пожаловались на трудности при отправке сообщений, 11% испытали трудности при входе в аккаунт.
Отмечалось, что проблемы наблюдались в западной части страны.
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