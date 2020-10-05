Работа соцсети "ВКонтакте" восстановлена

Фото: ТАСС/Евгений Разумный

Социальная сеть "ВКонтакте" устранила неполадки в работе сервиса, которые ранее возникли у российских пользователей. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

"Работа мобильных приложений "ВКонтакте" полностью восстановлена", – говорится в сообщении.

В понедельник, 5 октября, россияне столкнулись с проблемами при пользовании сервисом. Так, 63% пользователей сообщили о сбое в работе сайта, 24% пожаловались на трудности при отправке сообщений, 11% испытали трудности при входе в аккаунт.

Отмечалось, что проблемы наблюдались в западной части страны.