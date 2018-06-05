Ключевые объекты ЧМ-2018 обеспечили высокоскоростным мобильным интернетом

Фото предоставлено пресс-службой МТС

Стадионы, фанзоны, транспортную инфраструктуру и тренировочные базы сборных команд стран-участниц чемпионата мира по футболу обеспечили высокоскоростным мобильным интернетом. Об этом сообщает пресс-служба МТС.

Отмечается, что телекоммуникационный оператор будет оказывать полный спектр услуг мобильной связи и доступа в интернет в сетях: 2G, 3G и LTE.

"Крупнейший футбольный форум невозможно представить без качественной связи – сегодня это такая же важная часть подготовки, как качественные тренировочные поля и комфортное размещение спортсменов", – рассказал директор МТС в Московском регионе Игорь Егоров.

В пресс-службе компании рассказали, что для обеспечения покрытия и высокой скорости передачи данных оператор организует круглосуточный мониторинг качества связи. Специалисты оператора смогут оперативно перераспределять нагрузку между базовыми станциями.

"Мы дополнительно проверили и достроили сеть в преддверии чемпионата, обеспечив самые важные для спортсменов и болельщиков объекты, в частности – стадионы, фанзоны и даже подмосковные тренировочные базы сборных команд, связью во всех форматах", – заключил Игорь Егоров.

В компании напомнили, что МТС является основным застройщиком телекоммуникационной инфраструктуры на стадионе "Лужники". Также оператор провел масштабные работы по строительству и расширению сети на "Открытие Арене".

Кроме того, в рамках чемпионата мира оператор предоставит болельщикам возможность посетить демонстрационные зоны 5G, увидеть и протестировать отдельные 5G-решения на действующей коммерческой сети.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Игры мирового первенства состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казане, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Сочи.

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