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Москва 24

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Технологии

05:03

Сбои фиксируются в работе сервисов "Яндекса"

технологии

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Сбои происходят в работе сервисов "Яндекса". Об этом сообщает портал Downdetector, который специализируется на отслеживании функционирования крупных сетевых ресурсов.

По имеющимся данным, неполадки фиксируются с 3:35 по московскому времени. 60% пользователей заявили о проблемах в работе сайта. Еще 40% опрошенных сообщили о сбое в работе почты "Яндекса".

Кроме того, "Яндекс.Карты" отображали 10-балльные заторы в Москве. На карте красным цветом, означающим максимальную загруженность, были обозначены МКАД, ТТК и многие другие участки. Кроме того, отмечались различные дорожные работы, ДТП и опасные участки.

В то же время Google Maps сообщали о свободных столичных дорогах. В данный момент затруднения на "Яндекс.Картах" в Москве также не отображаются.

Причины сбоев остаются неизвестными.

Ранее на проблемы в работе соцсети "ВКонтакте" пожаловались более 1 900 пользователей. Все они сообщали об ошибках в работе сайта.

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