"Моя планета" стала доступна в мобильном приложении

"Цифровое телевидение" запустило мобильное приложение "Моя планета", которое предоставит пользователям доступ к премьерам и библиотеке познавательно-развлекательных каналов ЦТВ.
Установить его могут пользователи мобильных устройств на платформах iOS и Android. Приложение содержит программы, созданные для каналов "Моя ПЛАНЕТА", "Наука", "Т24" и "Живая планета".
Пользователи смогут скачивать выбранные циклы фильмов и смотреть их без интернета. Всего в приложении сейчас более 1000 фильмов: серии популярных и увлекательных проектов "EXперименты", "Планета вкусов", "Мировой рынок", "Год на орбите", "Люди силы", "Гражданское оружие" и многих других.
Каждую неделю контент будет обновляться. Ожидается, что в год объем обновлений составит более 200 часов. Премьеры проектов будут публиковаться в HD-качестве до выхода в телеэфире.
Это первое на российском рынке приложение с библиотекой познавательных фильмов. Создавали его с учетом всех последних разработок. У приложения удобный интерфейс – всего в один клик можно найти самые интересные программы с помощью поиска по популярным запросам.
"Цифровое телевидение" запустило приложение совместно с ВГТРК и Ростелекомом. Как рассказал генеральный директор ЦТВ Роберт Гндолян, "Моя Планета" – это их второе SVoD-приложение. По его словам, приложение "Мульт" установили уже более 6 миллионов раз, и его успех показал, что такой сервис востребован у пользователей.
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