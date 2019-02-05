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Часто ищут

10:21

"Моя планета" стала доступна в мобильном приложении

технологии

10:21

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Фото: depositphotos/stockasso

"Цифровое телевидение" запустило мобильное приложение "Моя планета", которое предоставит пользователям доступ к премьерам и библиотеке познавательно-развлекательных каналов ЦТВ.

Установить его могут пользователи мобильных устройств на платформах iOS и Android. Приложение содержит программы, созданные для каналов "Моя ПЛАНЕТА", "Наука", "Т24" и "Живая планета".

Пользователи смогут скачивать выбранные циклы фильмов и смотреть их без интернета. Всего в приложении сейчас более 1000 фильмов: серии популярных и увлекательных проектов "EXперименты", "Планета вкусов", "Мировой рынок", "Год на орбите", "Люди силы", "Гражданское оружие" и многих других.

Каждую неделю контент будет обновляться. Ожидается, что в год объем обновлений составит более 200 часов. Премьеры проектов будут публиковаться в HD-качестве до выхода в телеэфире.

Это первое на российском рынке приложение с библиотекой познавательных фильмов. Создавали его с учетом всех последних разработок. У приложения удобный интерфейс – всего в один клик можно найти самые интересные программы с помощью поиска по популярным запросам.

"Цифровое телевидение" запустило приложение совместно с ВГТРК и Ростелекомом. Как рассказал генеральный директор ЦТВ Роберт Гндолян, "Моя Планета" – это их второе SVoD-приложение. По его словам, приложение "Мульт" установили уже более 6 миллионов раз, и его успех показал, что такой сервис востребован у пользователей.

технологии

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