Роскомнадзор сообщил о сокращении точек Wi-Fi без обязательной идентификации

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Количество точек доступа Wi-Fi, которые не идентифицируют пользователей, сократилось в три раза, сообщает пресс-служба Роскомнадзора. Ведомство проверило более 28 тысяч мест с подключением к беспроводной сети в 2017 году.

Как отмечается в сообщении, было проверено на 36 процентов больше точек, чем в 2016 году. при этом нарушения выявлены в двух тысячах случаев – чуть более семи процентов. В начале работы в 2015 году несоответствия обнаружились в 90 процентах случаев, сообщает Агентство "Москва".

В ведомстве добавили, что сократилось число незаблокированных порталов с запрещенной информацией. Теперь таких нарушений 0,7 процента. По итогам проверок зафиксировано 218 фактов отсутствия блокировки, по сравнению с 359 в 2016 году.

Обязательная идентификация пользователей действует с мая 2015 года. Ее проходят все, кто подключается к беспроводным сетям в метро, на улицах столицы и в других общественных пространствах. Подтвердить свою личность можно при помощи мобильного телефона, а также аккаунта на портале Госуслуги.