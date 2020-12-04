Аналитики назвали самый "цифровой" район Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оператор Tele2 зафиксировал спад интернет-активности столичных абонентов в деловых кварталах Москвы. В ноябре спрос на гигабайты в бизнес-центрах в среднем сократился на 37% по сравнению с предыдущим месяцем.

Спрос на гигабайты в центре Москвы в ноябре в среднем снизился на 5%. При этом в спальных районах объем потребляемого трафика увеличился на 25%. Самым "цифровым" районом оказался юго-восток Москвы – там абоненты израсходовали на 35% трафика больше, чем в октябре.

Для анализа скачанного трафика были выбраны бизнес-центры "Белая площадь" и "Павелецкая Плаза", а также офисы на "Даниловской мануфактуре", где среди арендаторов присутствуют крупнейшие российские и международные компании.

Сотрудники БЦ "Белая площадь" в ноябре скачали и отправили на 44% трафика меньше, чем месяцем ранее. Объем израсходованного трафика на территории "Даниловской мануфактуры" и "Павелецкой Плазы" снизился на 27%.