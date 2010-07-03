В Калуге открылся производственный комплекс мануфактуры Bosco

Фото: пресс-материалы Bosco

Производственный комплекс мануфактуры Bosco открылся в Калуге 29 сентября. Как сообщили в пресс-службе Bosco, современное предприятие даст толчок для развития производственной базы и изготовления изделий класса люкс.

На церемонии открытия присутствовали именитые гости, деятели культуры, политики и спорта, среди которых Константин Богомолов и Ксения Собчак, Ингеборга Дапкунайте, Паскуале K. Терраччано, Павел и Светлана Астаховы, Нелли Кобзон, Константин и Елена Ремчуковы, Светлана Хоркина, Владислав Третьяк, Ксения Алферова, Александр и Екатерина Стриженовы и другие.

На станции Калуга-2 гостей встречала команда Bosco во главе с председателем наблюдательного совета ГК Bosco di Ciliegi Михаилом Куснировичем и главами администрации Калужской области. Череду мероприятий на территории мануфактур открыла посадка деревьев черешневого сада, после которой состоялась официальная часть с традиционным разрезанием ленты у входа на фабрику.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец по достоинству оценила производственный комплекс.

"Мы очень давно ждали этого проекта, Михаил Эрнестович давно думал об этом, выбирал регион для строительства мануфактуры, потому что тема размещения производства в России назрела", – заявила Голодец. Она подчеркнула, что ее впечатлила организация производства и современное оборудование на фабрике.

Фото: пресс-материалы Bosco

Михаил Куснирович заявил, что мануфактура была навеяна школьной программой по литературе.

"Мануфактура Bosco была навеяна школьной общеобразовательной программой – романом Николая Чернышевского "Что делать?". И был там такой четвертый сон Веры Павловны: "Возникнет здесь дворец труда, из стекла и чугуна, и будет здесь гордо: трудиться, работать и созидать", – вот это мы и вкладывали в наши мануфактуры Bosco. И мне очень приятно, что наш флаг во время строительства эмоционально и профессионально разделяли люди со всего мира. У нас была международная компания подрядчиков: хорваты, сербы, боснийцы, армяне. У нас технический заказчик – немецкая компания, итальянская команда технологов, московско-петербургский архитектор. Все эти люди вместе реализовывали четвертый сон Веры Павловны", – рассказал он.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов отметил творческий подход в организации открытия и вручил Куснировичу почетный знак за развитие области. Он подчеркнул, что в регионе еще не было таких креативных открытый.

День открытия продолжился экскурсией по фабрике. В главном цеху под аккомпанемент работающих швейных машинок играл симфонический оркестр под управлением Народного артиста РФ Павла Когана. Заключительной частью мероприятия стал фуршет и концерт Валерия Сюткина в актовом зале фабрики.

Общая площадь комплекса мануфактуры Bosco, находящегося в индустриальном парке "Калуга-Юг", составляет 16 тысяч квадратных метров. Суммарная производственная мощность комплекса превышает 3,5 миллиона трикотажных и 120 тысяч изделий верхней одежды высокого качества ежегодно. Объем инвестиций в проект составит 2,3 миллиарда рублей.

Производство включает в себя экспериментальный цех, производственный корпус и учебный класс. На территории есть магазин, где представлены коллекции текущего сезона линеек Fresh и Sport. Основной ассортимент фабрики составят трикотажные изделия и пуховики. Стратегия развития производственных мощностей мануфактуры подразумевает выход на рынки стран СНГ и Евросоюза с изделиями класса люкс под маркой Bosco и других собственных брендов.