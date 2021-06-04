Эксперт назвал самые востребованные на рынке IT-профессии

12:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В ближайшие несколько лет в стране останутся наиболее востребованными профессиями в сфере IT разработчики, специалисты по анализу данных и построению пользовательских интерфейсов, а также инфраструктурные инженеры, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на старшего партнера Лиги Цифровой Экономики Андрей Солодилов.
"То количество цифровых продуктов и решений, которые сейчас появляются и планируются к созданию, просто колоссально. Спрос на квалифицированных разработчиков сильно опережает все возможности технических вузов их готовить. Поэтому всем, у кого есть склонности и интерес к программированию, ближайшие 10 лет точно не грозит остаться без интересной работы", – отметил Солодилов.
По его словам, в ближайшее время будут также пользоваться спросом DevOps-инженеры с техническими компетенциями и бизнес-аналитики.
Эксперт подчеркнул, что соответствующие специалисты нужны миру за счет "информационного взрыва", который происходит с человечеством ввиду постоянных новых открытий.
Ранее сообщалось, что самыми популярными вакансиями на рынке труда в 2021 году стали специалисты сервисной индустрии. Сейчас на позиции в этом сегменте работодатели разместили более 58 тысяч вакансий.
Сотрудники требуются отелям, ресторанам, кейтерингу и бьюти-сегменту. На втором месте по популярности в найме находятся строительная индустрия и сфера ЖКХ, где доступны свыше 49 тысяч вакансий.
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