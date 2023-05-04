В приложении "Ситидрайв" появились проблемы с GPS внутри Садового кольца в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В приложении каршерингового сервиса "Ситидрайв" появились проблемы с GPS в пределах Садового кольца в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"В области внутри Садового кольца наблюдаются проблемы с GPS, у пользователей возникают сложности с началом аренды в этой зоне, так как машины могут неправильно отображаться на карте", – отметили в сообщении.

В компании посоветовали водителям строить другие маршруты при планировании поездок до 9 мая включительно.

Ранее сообщалось, что доступ к сервисам аренды авто и самокатов может быть ограничен в четверг, 4 мая, в центре Москвы.

До этого в Дептрансе сообщили, что 4 мая с 17:30, а также 7 и 9 мая с 05:00 для пешеходов перекроют переход на Волгоградском проспекте, на участке Садового кольца, от Таганской площади до Маяковского тоннеля. Кроме того, будет закрыт переход на Тверской улице.

Кроме того, 4 мая с 22:00, 7 и 9 мая с 10:00 будут закрыты переходы на улице Новый Арбат, на Кремлевской набережной, участке Садового кольца, от Маяковского тоннеля до Новинского бульвара.



В ЦОДД напомнили о закрытии движения на ряде улиц в центре города 4 мая