На Украине заблокировали телефонные звонки в Россию

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Власти Украины отключили возможность совершать звонки с украинских сим-карт в Россию. Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, передает ТАСС.

"Абоненты украинских мобильных операторов не смогут дозвониться абонентам российских операторов. <...> Аналогичные ограничения распространяются на абонентов, которые пользуются фиксированной связью", – говорится в сообщении.

Помимо этого, мобильные операторы Украины ограничили возможность активации недавно приобретенных сим-карт, добавили в ведомстве. Там также сообщили, что мобильные сети страны работают в аварийном режиме.

Ранее сообщалось, что мобильные операторы Украины заблокировали доступ телефонам с российскими номерами к своим сетям.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.