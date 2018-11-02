Google и Роскомнадзор проведут переговоры в конце ноября

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Роскомнадзор вызовет представителей компании Google 26 ноября на переговоры по исполнению законодательства РФ. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

"Мы сегодня приняли решение о вызове представителей компании Google на составление протокола об административном нарушении. В ближайшее время мы отправим уведомление в компанию. Вызывать будем на 26 ноября", – сказал Субботин, передает ТАСС.

Как ранее рассказал журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров, Google письменно уведомила ведомство о намерении приехать на переговоры. Он уточнил, что надзорное ведомство предложит американской корпорации присоединиться к подписанию антипиратского меморандума.

Также сообщалось, что Роскомнадзор оштрафует поисковик Google за выдачу ссылок на запрещенные в России интернет-ресурсы. Штраф за невыполнение компанией Google российского законодательства составит порядка 500–700 тысяч рублей. До этого ведомство направило в компанию требование о подключении к федеральной государственной информационной системе.

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