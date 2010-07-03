Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к Last.fm

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Пользователи пожаловались на ограничения доступа к музыкальной социальной сети Last.fm.

Ее официальный представитель отметил, что команда портала решает проблему. Сервис попросил компетентные органы разъяснить причины блокировки, уточнил он.

В ответ на жалобу одного из пользователей на блокировку провайдер "Дом.ru" сослался на федеральный список экстремистских материалов Минюста, куда одна из страниц соцсети попала в 2017 году.

Роскомандзор блокировку не подтвердил, передает РИА Новости. В реестре сайтов, содержащих запрещенную к распространению информацию, Last.fm тоже нет.

В 2015 году Роскомнадзор вносил в этот реестр музыкальную соцсеть. Сайт подвергся цензуре из-за размещенной на нем песни группы Психея "Убей мента". В 2010 году решением Дорогомиловского районного суда Москвы ее признали экстремистским материалом и внесли в соответствующий список Минюста.