Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к Last.fm

Пользователи пожаловались на ограничения доступа к музыкальной социальной сети Last.fm.
Ее официальный представитель отметил, что команда портала решает проблему. Сервис попросил компетентные органы разъяснить причины блокировки, уточнил он.
В ответ на жалобу одного из пользователей на блокировку провайдер "Дом.ru" сослался на федеральный список экстремистских материалов Минюста, куда одна из страниц соцсети попала в 2017 году.
Роскомандзор блокировку не подтвердил, передает РИА Новости. В реестре сайтов, содержащих запрещенную к распространению информацию, Last.fm тоже нет.
В 2015 году Роскомнадзор вносил в этот реестр музыкальную соцсеть. Сайт подвергся цензуре из-за размещенной на нем песни группы Психея "Убей мента". В 2010 году решением Дорогомиловского районного суда Москвы ее признали экстремистским материалом и внесли в соответствующий список Минюста.
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