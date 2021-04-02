Российская видеоплатформа Rutube объявила о перезапуске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Перезапуск российского видеохостинга Rutube начался в апреле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз платформы.

Как рассказали в Rutube, первые изменения коснулись дизайна площадки. Так, был переработан интерфейс, обновлена навигация, а также предложены новые цвета и возможности управления контентом.

"Мы переформатировали платформу за короткое время, изменили контентную политику и запустили новые разделы. Теперь можно смотреть и слушать контент в быстром и удобном плеере", – добавил гендиректор видеохостинга Роман Максимов.

Согласно новым правилам, пользователи могут смотреть контент без регистрации. Кроме того, на Rutube добавлена монетизация роликов, а каталог расширен образовательной информацией и трансляциями.

Rutube планирует разрешить пользователям запускать стримы, продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты. При этом, по словам Максимова, только этим изменения не ограничатся.

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