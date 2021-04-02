Российская видеоплатформа Rutube объявила о перезапуске

16:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Перезапуск российского видеохостинга Rutube начался в апреле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз платформы.
Как рассказали в Rutube, первые изменения коснулись дизайна площадки. Так, был переработан интерфейс, обновлена навигация, а также предложены новые цвета и возможности управления контентом.
"Мы переформатировали платформу за короткое время, изменили контентную политику и запустили новые разделы. Теперь можно смотреть и слушать контент в быстром и удобном плеере", – добавил гендиректор видеохостинга Роман Максимов.
Согласно новым правилам, пользователи могут смотреть контент без регистрации. Кроме того, на Rutube добавлена монетизация роликов, а каталог расширен образовательной информацией и трансляциями.
Rutube планирует разрешить пользователям запускать стримы, продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты. При этом, по словам Максимова, только этим изменения не ограничатся.
В конце марта интернет-холдинг "Яндекс" представил новый логотип компании, измененный впервые за 10 лет. В логотипах сервисов также будет использоваться новый шрифт.
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