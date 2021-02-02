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Технологии

15:02

Пользователи вторые сутки жалуются на сбои в работе соцсети "ВКонтакте"

технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пользователи вторые сутки сообщают о сбое в работе социальной сети "ВКонтакте". Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает неполадки на крупных сайтах и в цифровых сервисах.

Сбои в работе начались около 14:30 мск. О проблемах с загрузкой сайта сообщили 73% пользователей, 23% жалоб связаны с доставкой сообщений, еще 3% – с трудностями при входе в аккаунт.

"Кратковременные проблемы с загрузкой некоторых разделов "ВКонтакте" могли возникнуть у пользователей веб-версии, но мы оперативно восстановили работу. Если проблемы с загрузкой сохраняются, то рекомендуем обновить страницу", – сообщили в администрации соцсети.

Накануне на проблемы в работе соцсети "ВКонтакте" пожаловались более 1 900 пользователей. Все они сообщали об ошибках в работе сайта.

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