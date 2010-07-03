Москвичи смогут бесплатно проверить компьютеры в ноябре и декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты сервиса "Чудо техники" запускают бесплатную акцию "Диагностика за спасибо". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В рамках акции горожане могут бесплатно проверить свои компьютеры с операционной системой Windows на наличие вирусов, шпионских программ и других различных неполадок. Для диагностики компьютера специалисты удаленно подключатся к компьютеру в установленное клиентом время, сама процедура займет не более 20 минут.

"Процедура удаленной проверки компьютера абсолютно прозрачна и безопасна. Доступ к устройству у специалиста "Чуда техники" будет временным. Повторить вход в систему после завершения сеанса он не сможет. При этом собственник гаджета увидит на мониторе все действия мастера", – отметил генеральный директор компании "Электронная Москва" Роман Сендик, разработавший онлайн-сервис "Чудо техники".

Во время диагностических работ специалисты также одновременно расскажут клиентам о работе компьютера, какие приложения могут замедлять его работу, как обезопасить себя от кражи личных данных и избавиться от вирусов и всплывающей рекламы.

Сендик добавил, что сервис уже не первый раз проводит подобную акцию, отметив, что с февраля 2018 года они провели уже более трех тысяч бесплатных диагностик. Бесплатно проверить компьютер можно будет каждую среду с 6 ноября и по 24 декабря с 10:00 до 18:00. Для это необходимо зарегистрироваться на сайте проекта или позвонить по телефону: +7(495) 432–11–00. Запись ведется ежедневно с 09:00 до 21:00, кроме воскресенья.

Проект "Чудо техники" начал работать в столице с 2016 года. Агрегатор объединяет более десятка легальных московских сервисных центров. Он распределяет заказы между проверенными мастерскими, которые гарантируют качественный ремонт и диагностику устройств. Москвичи могут заказать ремонт компьютера, ноутбука, моноблока, планшета или смартфона по единым тарифам.

