Клиенты сообщили о сбоях в работе приложения Альфа-банка

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Клиенты Альфа-банка сообщили о проблемах с доступом к приложению. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Более 200 сообщений о неполадках и сложностях при запуске программы банка появилось в 11:36 по московскому времени. Пользователи утверждали, что им не удается войти в систему Альфа-банка.

Пресс-служба банка заявила, что знает о проблеме и работает над ее устранением. "Знаем про это, уже исправляем. Извините :(", – говорится в ответе Альфа-банка на странице в Twitter.

Причина сбоя и примерный срок его устранения в настоящий момент неизвестны.

Ранее "Тинькофф" устранил сбой в работе приложения "Инвестиции". Чаще всего о некорректной работе сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Смоленске, Екатеринбурге.