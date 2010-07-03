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18:53

Эксперт описал принцип работы "военного интернета"

технологии безопасность

18:53

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Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Российское министерство обороны протестировало работу "военного интернета" – речь о передаче данных в рамках автономной сети по сверхдальним линиям с использованием шифрования. В беседе с ИА "НСН" главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский раскрыл некоторые подробности функционирования данной сети.

"Если говорить о высокопроизводительных каналах связи дальнего действия, это в основном радиорелейные линии, это спутниковая связь, это тропосферная связь. Она позволяет покрыть практически весь земной шар", – отметил Мураховский.

Он добавил, что линии обладают разными уровнями защиты – например, временной стойкости и гарантированной стойкости. В оперативно-стратегическом звене используют только каналы с защитой гарантированной стойкости, в тактическом звене – временной. При этом эксперт подчеркнул, что оборудование используется исключительно отечественного производства.

Уточняется, что в ходе испытаний обмен велся между полевыми пунктами управления на расстоянии более двух тысяч километров со скоростью 300 мегабит в секунду. Специалисты передавали информацию по локальной беспроводной сети, позволяющей обмениваться файлами большого объема.

Во время испытаний, которые состоялись в Центральном военном округе, использовали цифровые и мобильные комплексы видео-конференц-связи МКС-П и МК ЗВКС и станции космической связи Р-438-Н "Белозер".

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технологии безопасность

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