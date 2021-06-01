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Технологии

01 июня, 23:01

В новой версии Android нашли секретную функцию

технологии

Фото: Zuma\TASS

Новая версия операционной системы Android будет иметь "секретный" режим, который ранее не был анонсирован компанией Google. Об этом сообщает BGR.

По данным портала, речь идет об игровом режиме, с помощью которого пользователь сможет транслировать игру с телефона на YouTube, а также отображать нажатия клавиш и записывать звук. Новая функция будет доступна в разделе "Расписания".

Отмечается, что новый режим также даст возможность настроить оптимизацию и улучшить производительность смартфона во время игры.

Информацию о новом разделе смогли обнаружить в "Настройках" не все участники тестирования новой версии Android, из чего возникло предположение, что в настоящее время функцию продолжают дорабатывать. Именно поэтому о ней пока не сообщалось, предполагают авторы материала.

Ранее эксперты назвали опасные функции операционной системы Android. Они привели в пример возможность сохранять данные банковских карт в браузере Google Chrome. Данная функция удобна, но не безопасна, отметили специалисты.

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