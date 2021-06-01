В Минцифры допустили введение ограничений на зарубежные базовые станции LTE

17:13
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рассматривает возможность введения ограничений для операторов на использование импортных базовых станций LTE. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.
"Рассматриваем возможность этой осенью ввести такие ограничения, когда операторы смогут поставить на сеть базовые станции только российского производства. Это очень серьезная вещь", – заявил политик, добавив, что в мире сложилась ситуация, при которой доступ к зарубежной электронике может быть использован как инструмент давления во внешней политике.
Кроме того, Шадаев подчеркнул, что станции для сетей 5G точно будут российскими.
Он также коснулся вопроса продления лицензий LTE, которые истекают в сентябре. Министр не исключил, что операторам могут быть предъявлены дополнительные требования, одно из которых – обеспечение доступности мобильной связи и интернета на федеральных автодорогах общего пользования.
Ранее Федеральная антимонопольная служба одобрила соглашение "Ростелекома", "Башинформсвязи", "Вымпелкома" и "МегаФона" о строительстве в России сетей стандарта 5G. Документ содержит условие, согласно которому в случае реализации проекта все игроки рынка будут иметь равный доступ к соответствующим частотам.
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