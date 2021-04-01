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Голосовые помощники снизили возраст, с которого дети могут использовать поисковые системы, рассказала доцент кафедры общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета Дарья Быльева.

Быльева отметила, что смартфон уже почти стал первой игрушкой детей нового поколения, а голосовой помощник позволит ребенку пользоваться интернетом практически в полном объеме.

Она пояснила, что письменно формулировать запрос – непростая задача даже для младших школьников.

Сейчас голосовые помощники открывают большие возможности в сфере воспитания и образования, сообщает "Мир 24".

"Не нужно родителям читать книжку, отвечать на вопросы – дал виртуального помощника: он и на вопрос ответит, и книжку почитает, и в игру поиграет. А в обучении какие возможности… Можно учить иностранный язык, логопедию поправлять – в общем возможности колоссальные", – добавила Быльева.

Эксперт высказалась и о недостатках голосовых помощников. Есть риск, что роль помощника в воспитании настолько вырастет, что родители практически перестанут общаться с детьми.

Ранее педагог-психолог Елена Рагозина рассказала, в каком возрасте детям можно давать гаджеты. Также она посоветовала не покупать детям дорогие смартфоны, а обойтись простыми моделями.