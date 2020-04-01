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Сервисы Mail.ru Group работают в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"Причины неполадок были оперативно определены и устранены. Сейчас сервис работает в штатном режиме. Пользовательские данные не пострадали", – сказали в пресс-службе.

Ранее пользователи Mail.ru сообщали о проблемах в работе сервиса. Сбой в основном затронул пользователей в России. Больше всего пользователей (64%) указывали на проблемы в работе почтового сервиса, также проблемы наблюдались в работе сайта и со входом.

Последний раз сбой в работе сервиса был зафиксирован в конце января текущего года. Тогда наибольший процент пользователей сообщал о проблемах с почтой. Также наблюдались проблемы при работе с сайтом и с авторизацией.

