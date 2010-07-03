Новую систему мониторинга начали тестировать на Борисовских прудах

В Москве разработали оборудование, которое следит за безопасностью на водоемах. У этой разработки нет мировых аналогов, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Разработка по сути является системой мониторинга с видеокамерой, радаром и тепловизором. Она предназначена в том числе для рек, прудов и озер, где нет спасательных станций. Система активизируется, если люди выходят на тонкий лед, купаются в неположенных местах или заходят в воду при низкой температуре. Элементы искусственного интеллекта распознают тип инцидента.
Кроме того, система сообщает спасателям, что человек упал с моста или набережной в воду. Зафиксировав движение, система автоматически поворачивает видеокамеру к месту происшествия, чтобы определить координаты и проследить за развитием ситуации.
Когда прибор пришлет уведомление, спасатели оперативно доберутся до места.
Инновационную систему будут тестировать на Борисовских прудах до конца марта. Если пилотный проект окажется успешным, то камеры с тепловизорами и радарами появятся и на других водоемах столицы.
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