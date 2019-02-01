Apple устранила ошибку в FaceTime

Apple устранила программную ошибку, связанную с ее приложением для аудио- и видеозвонков FaceTime. Ошибка позволяла постороннему лицу подслушать чужой разговор.
Корпорация принесла извинения всем, кого коснулась неполадка. Соответствующее обновление приложения будет доступно для пользователей на следующей неделе.
"Мы устранили ошибку безопасности на серверах Apple, касающуюся функции групповых звонков в FaceTime, и выпустим обновление программного обеспечения, которое вернет пользователям доступ к данной функции, на следующей неделе", – сказано в заявлении компании, которое передает ТАСС.
Ранее пользователи устройств Apple обнаружили ошибку в FaceTime, которая позволяет увидеть или услышать вызываемого абонента до того, как тот ответит на звонок. По предварительной информации, эта ошибка могла быть связана с функцией групповых видеозвонков, которую компания представила в конце октября 2018 года.
Критическую уязвимость в смартфонах Apple обнаружил портал The Hacker News. По его данным, чтобы проникнуть в iCloud, нужно знать номер абонента.
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