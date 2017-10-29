Минобороны РФ показало боевые возможности истребителя Су-30СМ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Минобороны России опубликовало видео, демонстрирующее возможности первого двухместного многоцелевого истребителя Су-30СМ поколения "4+".

Как уточнили в ведомстве, истребитель может атаковать воздушные, надводные и наземные цели в любое время суток и даже в крайне неблагоприятных для полетов метеоусловиях.

Благодаря маневренности Су-30СМ, сообщает ТАСС, его пилоты способны исполнить такие сложные фигуры одиночного и группового пилотажа, как "колокол", "кобра", "плоский штопор", а также "петля Нестерова" в боевом порядке "ромб".



Видео: Минобороны России/YouTube

По информации Минобороны, первый полет Су-30СМ состоялся в сентябре 2012 года, а впоследствии истребители хорошо проявили себя во время боевых действий в Сирии. Их уже взяли на вооружение десять стран мира.

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