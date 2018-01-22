Мьянма приобретет шесть российских истребителей Су-30

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Власти Мьянмы заявили, что приобретут у России шесть истребителей Су-30, а также выразили заинтересованность в российской морской и сухопутной технике. Об этом сообщил замминистра обороны России Александр Фомин.

"В ходе визита министра обороны Сергея Шойгу достигнута договоренность о покупке Мьянмой шести самолетов Су-30", – цитирует Фомина РИА Новости.

Как пояснил замглавы Минобороны, истребитель Су-30, показавший "боевые качества самолета мирового класса", в дальнейшем может стать основным истребителем ВВС Мьянмы.

По словам Фомина, вооружения российского производства отлично зарекомендовали себя на службе в Вооруженных силах Мьянмы. Как уточнил замминистра, речь идет, в частности, о вертолетах Ми-24, Ми-35 и Ми-17, истребителях МиГ-29, учебно-боевых самолетах Як-130 и ракетных комплексах "Печора-2".