Парашют для десантников с полным вооружением разработают по заказу ВДВ РФ

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Для Воздушно-десантных войск РФ планируют разработать парашютную систему, которую можно будет использовать при десантировании военных с полным вооружением и снаряжением. К решению этой задачи приступят уже в нынешнем году в рамках опытно-конструкторской работы "Шелест". Об этом рассказал в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" заместитель командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

По словам Кочеткова, новая парашютная система позволит десантникам выполнять боевые задачи в современной боевой экипировке "Ратник".

Как отметил замкомандующего ВДВ, "конструкторские разработки в области людских парашютов направлены в том числе и на парашютные системы специального назначения, поскольку на первый план выходит применение подразделений с разведывательно-диверсионными задачами".

Кроме того, генерал-лейтенант сообщил, что в настоящее время активно ведется разработка грузовых контейнеров для десантников и новых средств экипировки, рассматриваются альтернативные способы десантирования с использованием мотодельтапланов, парапланов и системы беспарашютного десантирования.

"К ним относится перспективная парашютная система специального назначения "Дальнолет", которая предназначена для десантирования личного состава с высот 1200–8000 метров на скорости полета летательного аппарата до 350 километров в час с задержкой в раскрытии парашюта от трех до десяти секунд с применением стабилизирующего парашюта", – пояснил Кочетков. По его словам, в этом случае максимальный полетный вес будет равен 190 килограммам при дальности полета до 60 километров с высоты восьми тысяч метров. "На подвесной системе предусмотрено крепление грузового контейнера переднего расположения весом до 50 килограммов, а также специальное сиденье для долгого нахождения парашютиста под куполом парашюта", – отметил замкомандующего ВДВ.

Кочетков также рассказал, что в рамках опытно-конструкторской работы "Арбитр" удалось разработать "парашютные системы специального назначения по типу "Крыло". Среди разработок – системы "Хит-эксперт", "Арбалет-ТР", "Фламинго", "Бриз" и комплект кислородного оборудования для десантирования с больших высот.