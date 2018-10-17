В России предложили отмечать День актера

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Председатель Союза театральных деятелей РФ, актер и режиссер Александр Калягин предложил ежегодно отмечать в России День актера. Эту идею он высказал на заседании Организационного комитета по проведению Года театра в 2019 году.
"Есть День учителя, День медицинского работника, День шахтера и хорошо, если был бы объявлен, например, 12 сентября День актера", − цитирует Калягина Агентство "Москва". Режиссер призвал коллег обсудить это предложение и, в случае положительных отзывов, обратиться с ним к Владимиру Путину.
Калягин также пояснил, почему, по его мнению, День актера следует отмечать именно 12 сентября. Он напомнил, что 30 августа (12 сентября по новому стилю) 1756 года императрица Елизавета Петровна издала указ об учреждении в России театра.
"Указ положил начало государственной политики России в области театрального искусства", − отметил актер и режиссер.
Ранее президентским указом 2019 год был объявлен в России Годом театра. По поручению Владимира Путина создали организационный комитет, который займется подготовкой программы. Как сообщил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, театры Москвы предложили провести в следующего году 280 специальных мероприятий.
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