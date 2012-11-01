Молодежный театр представит свою версию пьесы Мольера

В четверг, 1 ноября, в Российском академическом молодежном театре покажут комедию Жана Батиста Мольера "Скупой". В спектакле много танцевальных номеров, музыки и юмора.

Для режиссера Егора Перегудова эта работа станет дебютом на большой сцене, сообщает РИА Новости.

"Когда приступаешь к такому материалу, прежде всего думаешь о том, какой художественный ход, какой сценический язык найти для воплощения произведения великого автора", - отметил Перегудов.

История, написанная Мольером около 400 лет назад, не теряет своей актуальности по сей день. Автор рассказывает о вздорном и жадном отце Гарпагона, из-за алчности которого вынуждены страдать его дети.

"Для нас важна была не сама по себе скупость Гарпагона, а то, что не позволяет ему эту жажду накопления перешагнуть, его человеческие проявления - отношения к своим близким", - рассказывает режиссер.

В это вечер на сцену Молодежного театра выйдут актеры Алексей Блохин, Роман Степенский, Рамиля Искандер, Александра Розовская.

Начало спектакля в 19.00.

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