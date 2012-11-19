Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 ноября 2012, 09:42

Бизнес

Столичным таксистам вернут часть затрат на лизинг машин

С понедельника, 19 ноября, столичные таксисты могут подавать заявки на компенсацию части платежей на лизинг автомобилей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления организации и контроля таксомоторных перевозок департамента транспорта Москвы Дмитрия Пронина, прием заявок продлится до 8 декабря 2012 года. Решение о компенсации части затрат на финансовую аренду автомобилей было принято в ходе борьбы с дорожными заторами и нелегальными перевозчиками.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил провести изменения в работе столичного такси, причем сам процесс должен быт максимально удобным для самих водителей. Льготная аренда составляет 3-4% годовых, и ее одобрили столичные перевозчики: сейчас аренда автомобиля им обходится в среднем в 45 тысяч рублей в месяц.

такси льготы бизнес

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика