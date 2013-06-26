Оценить работу соцучреждений теперь можно через интернет

Москвичи могут дать оценку работы учреждений, оказывающих социальные услуги, через интернет, говорится на сайте столичного департамента социальной защиты населения.

Так, можно оценить территориальные центры социального обслуживания, реабилитационные, образовательные учреждения, психоневрологические интернаты, пансионаты для ветеранов труда, центры социальной помощи семье и детям, детские домам-интернатам, а также специализированные учреждения для несовершеннолетних.

В ведомстве добавили, что к рассмотрению не принимается информация, содержащая ненормативную лексику, а также неполная информация без имени, отчества, фамилии или полного адреса.