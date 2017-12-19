Клиенты столичного оператора связи наменяли два петабайта интернета

Фото: depositphotos/LDProd

Столичный оператор связи Tele2 подвел предварительный итоги услуги "Обмен минут на Гб", не имеющей аналогов на российском телеком-рынке. С момента запуска сервиса клиенты компании обменяли свыше 112 миллионов минут на более чем 2 петабайта интернет-трафика.

Услуга по обмену минут на интернет стартовала 25 октября. За время работы сервиса "Обмен минут на Гб" им воспользовалось более 1 миллиона клиентов, они получили 2 петабайта трафика. Такого объема хватит, например, для непрерывного онлайн-прослушивания музыки на протяжении 1308 лет, для 1140 лет серфинга в социальных сетях и общения в мессенджерах, или на просмотр фильмов и видео в течение 228 лет.

Особенно активно сервисом пользовались абоненты Московского региона, а также Челябинской, Свердловской, Пермской и Иркутской областей. Наибольшее количество минут поменяли абоненты тарифного плана "Мой онлайн". Пользователи предпочитали менять минуты на трафик в личном кабинете на сайте оператора.

"Успех сервиса "Обмен минут на Гб" превзошел наши ожидания и подтвердил правильность выбранной концепции "Другие правила". Колоссальный объем в 2 петабайта говорит о том, что мы верно уловили желания самой требовательной аудитории – пользователей мобильного интернета. "Обмен минут на Гб" стал дополнением к "Переносу остатков", который мы запустили в начале этого года. Уникальность этих услуг в том, что они позволяют абоненту использовать потраченные средства по максимуму. Tele2 создает эксклюзивные продукты, благодаря которым клиенты компании самостоятельно адаптируют тарифы под собственные нужды и не переплачивают за связь. Такой подход выделяет Tele2 среди конкурентов и закрепляет за нами особое положение на телеком-рынке", – заявил заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов Андрей Патока.

Обмен осуществляется по фиксированному курсу: 1 Гб, или 1024 Мб, за 100 минут (10,24 Мб за 1 минуту). Клиенты могут использовать любое количество доступных минут: из основного пакета, перенесенные из предыдущего периода или подключенные в рамках функционала "Настройте тариф для себя".

Сервис "Обмен минут на Гб" доступен клиентам действующих и архивных пакетных тарифов линейки "Мой Tele2" и дает возможность обменять лишние минуты на дополнительные гигабайты. Воспользоваться услугой можно неограниченное количество раз через USSD-команду, в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении "Мой Tele2". Подробная информация о сервисе доступна на сайте tele2.ru/obmen.