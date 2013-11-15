Портал Стройкомплекса открыл страницу в Instagram

Портал столичного Стройкомплекса открыл свою страницу в социальной сети Instagram. На ней будут публиковать уникальные фотографии и видео с самых значимых событий в градостроительной сфере Москвы.

Отмечается, что аккаунт stroi_mos_ru будет обновляться ежедневно. На странице в Instagram можно увидеть, как строятся в Москве жилые дома, детские сады, школы, поликлиники, спортивные комплексы и другие социальные объекты, как возводятся дороги, эстакады и транспортные развязки.

Также посетители смогут следить за строительством столичной подземки и первыми увидеть фото и видео с открытия новых станций.

Кроме того, в Instagram будут размещать эксклюзивные фотографии города с высоты птичьего полета и панорамы Москвы.