Столичный оператор связи раздаст интернет терабайтами

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Столичный оператор связи приготовил москвичам новогодний подарок – терабайт интернета на год.

Акция позволит ее участникам бесплатно пользоваться мобильным интернетом в течение года.

Бесплатный терабайт интернета на год предоставит оператор Tele2 владельцам последних моделей смартфонов Apple. Подключение произойдет автоматически, а интернет станет доступен в течение пяти дней после активации SIM.

"Мы видим, как среди наших клиентов становится все больше пользователей Apple. За 10 месяцев этого года доля iPhone, зарегистрированных в сети Tele2, выросла на 25%. Именно пользователи iPhone являются самыми активными потребителями услуг передачи данных, поэтому мы уверены, что они оценят эти привилегии и качество новейшей сети передачи данных от Tele2. Акция позволит нашим клиентам надолго забыть о покупке интернет-трафика. Ведь 1 терабайт на год эквивалентен более чем 85 гигабайтам в месяц. Уникальность нашего предложения еще и в том, что участники акции получат весь терабайт сразу", – комментирует директор по продажам и развитию массового рынка Tele2 Игорь Майстренко.

Остаток интернет-трафика можно узнать при помощи бесплатной USSD-команды *155*00#, зайти в личный кабинет на tele2.ru или в мобильном приложении "Мой Tele2".