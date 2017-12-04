Столичный оператор стал лидером по скорости интернета в Московском регионе

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Оператор мобильной связи Tele2 стал лидером по средней скорости мобильного 3G-интернета в Москве и по его максимальной скорости в Московской области. Таковы результаты независимого исследования услуг связи, проведенного информационно-аналитическим агентством TelecomDaily.

По среднему значению качества передачи речи Tele2 также занял первое место в столице.

В ноябре 2017 года эксперты информационно-аналитического агентства TelecomDaily провели масштабное исследование качества голосовых услуг и скоростного мобильного интернета четырех крупнейших сотовых операторов, оказывающих услуги связи в Москве и Московской области.

По результатам тестирования в Москве Tele2 заняла первое место по скорости мобильного интернета в стандарте 3G. Средняя скорость передачи данных к пользователю, зафиксированная в столичной сети оператора, составила 10,4 Мбит/c.

В Московской области сеть Tele2 показала наилучший результат по максимальной скорости передачи данных к пользователю в стандарте 3G. За 2017 год этот показатель вырос на 13 Мбит/с, достигнув значения в 41,7 Мбит/с. По средней скорости 3G-интернета в Подмосковье Tele2 заняла вторую позицию с минимальным отставанием от лидера, продемонстрировав показатель в 10 Мбит/с. По параметрам стабильности сервиса Tele2 делит лидерство с другим оператором.

"За короткий срок Tele2 построила высокотехнологичную сеть, что подтверждают авторитетные исследования в сфере телекоммуникаций. Нам особенно приятно получить высокую оценку от независимых экспертов, которые уже в третий раз присуждают Tele2 первое место по скорости интернета в стандарте 3G. Несмотря на постоянный рост нагрузки на сеть, Tele2 в очередной раз укрепила свою позицию лидера по качеству 3G-интернета. Мы постоянно совершенствуем сеть в регионе, уделяя особое внимание Московской области. Результаты исследования доказывают успешность нашей работы: за год максимальная скорость 3G-интернета выросла до 41,7 Мбит/с. За два года мы построили более 12 тысяч базовых станций, обеспечив доступной качественной связью 97% населения Москвы и области", – комментирует директор макрорегиона "Москва" Tele2 Игорь Жижикин.

По скорости передачи данных в сети 4G в Москве Tele2 занимает вторую позицию по средним скоростям, а в Московской области – второе место по максимальным скоростям.

По параметрам качества голосовой связи сеть Tele2 также показала высокие результаты. В Москве оператор стал лидером по среднему значению коэффициента качества речи, а по времени соединения занял второе место с незначительным отрывом от первого.

В Московской области Tele2 занимает вторую позицию по такому параметру голосовой связи, как качество установления соединений. Сеть оператора в Подмосковье показала полное отсутствие обрывов исходящих вызовов и незначительное количество блокировок. По коэффициенту качества речи все операторы обеспечивают одинаково высокий уровень.

В 2016 году Роскомнадзор дважды признавал мобильный интернет Tele2 лучшим в Москве, а в 2017 году поставил оператора на первое место по качеству голосовой связи. По заключению информационно-аналитического агентства TelecomDaily, в 2016 году Tele2 стала лидером по скорости мобильного 3G-интернета и качеству голосовых услугой связи в Московском регионе.