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31 августа, 17:00

Общество

Deutsche Welle обязали выплатить 400 тыс рублей за отсутствие маркировки иноагента

Фото: ТАСС/IMAGO (Deutsche Welle признан в России иноагентом)

Столичный Таганский суд выписал штраф немецкому телеканалу Deutsche Welle (СМИ признано в РФ иноагентом) за отсутствие маркировки иноагента на русскоязычных видео данного СМИ, опубликованных на YouTube. Об этом пишет ТАСС.

Телеканал признали виновным по статье "Производство материалов иноагента с использованием интернета, без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента".

В феврале прошлого года немецкий регулятор MABB запретил вещание компании RT DE Productions в Германии. Российские власти такое решение назвали посягательством на свободу слова.

В ответ на это МИД РФ закрыл корреспондентский пункт Deutsche Welle, прекратив вещание телерадиокомпании на территории России.

Россия прекратила вещание Deutsche Welle в ответ на запрет вещания RT DE в Германии

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