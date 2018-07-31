Верховный суд отклонил жалобу на приговор главе УСБ СК РФ Максименко

31 июля, 13:00
Фото: Агентство "Москва"/Любимов Андрей
Верховный суд оставил в силе приговор главе УСБ СК России Михаилу Максименко, которого осудили на 13 лет колонии за коррупцию. Апелляционная жалоба рассматривалась в закрытом режиме и была отклонена, передает Агентство "Москва".
20 апреля Мосгорсуд признал Максименко виновным в получении двух взяток. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 165 миллионов рублей. Кроме того, подсудимого лишили специального звания полковника.
Михаила Максименко арестовали летом 2016 года. Также были задержаны и арестованы его заместитель Александр Ламонов и замглавы столичного управления СК Денис Никандров.
По версии обвинения, Максименко получил 500 тысяч долларов от бизнесмена Олега Шейхаметова за содействие освобождению из СИЗО Андрея Кочуйкова – соратника криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Помимо этого, бывший глава УСБ СК поучил 50 тысяч долларов от предпринимателя Бадри Шенгелия за организацию служебной проверки против полицейских, которые вели расследование деятельности бизнесмена. Дела Никандрова и Ламонова были выделены в отдельные производства.
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