Суд арестовал полицейского, случайно застрелившего мужчину в Новосибирске

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Центральный районный суд Новосибирска арестовал полицейского, от случайного выстрела которого скончался 19-летний молодой человек, сообщает РИА Новости.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя.

Инцидент произошел 28 мая на участке автодороги Р-255 "Сибирь". 38-летний старший инспектор ГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району Новосибирской области остановил водителя Toyota, нарушившего скоростной режим. Из машины вышли несколько человек, которые попытались скрыться.

При задержании подозреваемого инспектор случайно выстрелил в голову и ранил его спутника. Им оказался 19-летний молодой человек. Его увезли в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, однако позже он скончался в больнице.

Сперва против инспектора возбудили уголовное дело по двум статьям – за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий. После смерти пострадавшего одну статью переквалифицировали. Его обвинили в причинении смерти по неосторожности.