Четыре вокзала получили анонимные сообщения о "минировании"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Четыре столичных вокзала получили анонимные сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах, сообщает ТАСС.

Экстренные службы Москвы проверяют Казанский, Ленинградский, Ярославский и Курский вокзалы.

29 января анонимные сообщения о "минировании" получили Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова, Тушинская детская больница, больница № 67, несколько школ и Мособлдума.

Волна сообщений о "минированиях" в Москве и регионах началась еще в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют электронные письма с угрозами взрывов в школы, суды, вокзалы, торговые центры и в метро.

Из-за рассылок о "минировании" в России заблокирован сервис Protonmail. 23 января ФСБ выявила еще один ресурс, с которого поступали сообщения о "минированиях". Речь идет об информационном ресурсе зарубежного сервиса Startmail.com, сейчас его заблокировали.