Прокуратура направила в суд дело водителя, сбившего беременную женщину

Прокуратура Северного административного округа направило в суд уголовное дело в отношении 32-летнего жителя столицы Михаила Исаханова, который летом 2018 года сбил насмерть беременную женщину, находясь в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.
По данным следствия, 18 июня 2018 года мужчина за рулем BMW 520IA выехал на тротуар возле дома №21 на улице Верхняя Масловка и сбил двух женщин. Одна из них, 28-летняя Наталья Львова, находившаяся на девятом месяце беременности, скончалась, а другая получила тяжкий вред здоровью.
Следствие считает, что при выполнении маневра водитель неверно оценил дорожную ситуацию из-за того, что находился в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, он двигался с превышением скорости и с поврежденной шиной (у нее был обнажен корд), при которой эксплуатация автомобиля запрещена.
Водитель обвиняется в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения, что повлекло по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека (четвертая часть статьи 264 УК РФ). Обвиняемый находится под стражей. Ранее СМИ сообщали, что в 2018 году Исаханову поступило 49 постановлений о нарушении ПДД.
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