Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:00

Прокуратура направила в суд дело водителя, сбившего беременную женщину

суды

18:00

Поделиться в социальных сетях:

Фото: канал Mash

Прокуратура Северного административного округа направило в суд уголовное дело в отношении 32-летнего жителя столицы Михаила Исаханова, который летом 2018 года сбил насмерть беременную женщину, находясь в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

По данным следствия, 18 июня 2018 года мужчина за рулем BMW 520IA выехал на тротуар возле дома №21 на улице Верхняя Масловка и сбил двух женщин. Одна из них, 28-летняя Наталья Львова, находившаяся на девятом месяце беременности, скончалась, а другая получила тяжкий вред здоровью.

Следствие считает, что при выполнении маневра водитель неверно оценил дорожную ситуацию из-за того, что находился в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, он двигался с превышением скорости и с поврежденной шиной (у нее был обнажен корд), при которой эксплуатация автомобиля запрещена.

Водитель обвиняется в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения, что повлекло по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека (четвертая часть статьи 264 УК РФ). Обвиняемый находится под стражей. Ранее СМИ сообщали, что в 2018 году Исаханову поступило 49 постановлений о нарушении ПДД.

суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика