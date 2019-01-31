Арбитражный суд поддержал решение УФАС в отношении МОЭСК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Решение и предписание управления Федеральной антимонопольной службы по Москве (УФАС) в отношении МОЭСК, которую признали виновной в злоупотреблении доминирующим положением при выявлении бездоговорного потребления электричества столичным ТЦ, поддержал Арбитражный суд Московского округа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Арбитражный суд Московского округа поддержал решение и предписание Московского УФАС России в отношении сетевой организации МОЭСК", – говорится в сообщении.

Как уточняется, организация более шести месяцев затягивала выдачу актов о технологическом присоединении ТЦ. Из-за этого торговый центр не мог заключить договор с Мосэнергосбытом.

МОЭСК провела проверку в помещениях ТЦ и выявила факты бездоговорного потребления электричества.

"В итоге потребитель получил счет на сумму более 10 миллионов рублей, что в разы превысило стоимость его годового потребления", – отметили в пресс-службе. Организация не согласилась с решением столичного УФАС РФ и подала в суд.