Застрелившего сослуживцев под Воронежем солдата-срочника этапировали в Москву – СМИ

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Солдата-срочника Антона Макарова, застрелившего трех человек на военном аэродроме под Воронежем, этапировали в Москву для проведения следственных действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

"В связи с тем, что военное следствие ведет округ, ходатайство о продлении меры пресечения в отношении Макарова было подано по месту проведения следственных действий, то есть в Москве", – рассказал собеседник агентства.

По данным следствия, военнослужащий Антон Макаров, прикрепленный к военной части под Воронежем, напал на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц утром 9 ноября.

В результате погибли трое военных, один госпитализирован. По факту произошедшего ЧП возбуждено уголовное дело.

Сообщалось, что причиной нападения на военных мог стать нервный срыв. Сразу же после инцидента было проведено предварительное разбирательство, после которого выяснилось, что между прибывшим офицером и совершившим нападение военнослужащим конфликта не было.