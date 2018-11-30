С убитого экс-депутата Вороненкова требуют через суд 29 млн рублей

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В Москве через суд требуют с убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова 29 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба от рейдерского захвата здания. Об этом сообщила пресс-секретарь Тушинского суда Марина Свиридова.

"Истец ООО "ТОМА" в качестве возмещения ущерба просит взыскать 18 миллионов рублей, и Отари Кобахидзе просит 11 миллионов рублей", – приводит слова Свиридовой Агентство "Москва". По ее словам, досудебную подготовку по иску назначили на 6 декабря.

29 октября уголовное дело о мошенничестве против Вороненкова закрыл Тушинский суд столицы. О прекращении дела просил сын экс-депутата Николай Вороненков. Из материалов дела, которые огласили в суде, следует, что мать, сестра и вдова бывшего депутата также не были против прекращения дела.

Вороненков был убит в Киеве в марте 2017 года. Его застрелили, когда он в сопровождении охраны выходил из гостиницы. Убийца скончался в больнице от ранений, полученных в перестрелке с охранником бывшего депутата.