Саркози намерен до конца отстаивать свою невиновность

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Бывший президент Франции Николя Саркози собирается отстаивать свою невиновность до конца и намерен добиваться отмены обвинительного приговора, который ему вынес исправительный суд Парижа. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он также поблагодарил тех французов, которые выразили солидарность с политиком.

"Ваша поддержка дает мне силы продолжать борьбу за правду и справедливость. Я решил обжаловать приговор и пойду до конца в этом деле, которое касается не только меня лично", – написал он.

Ранее стало известно, что бывшего президента Франции признали виновным по делу о нелегальном превышении расходов на проведение избирательной кампании в 2012 году.

Суд заключил, что Саркози знал о законном пороге расходов на избирательную кампанию и был предупрежден о возможных перерасходах. Несмотря на это, он продолжил предвыборные митинги. Суд приговорил Саркози к 1 году тюрьмы.