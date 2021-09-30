Саркози намерен до конца отстаивать свою невиновность

30 сентября, 21:37
Фото: Ludovic Marin/Pool via AP
Бывший президент Франции Николя Саркози собирается отстаивать свою невиновность до конца и намерен добиваться отмены обвинительного приговора, который ему вынес исправительный суд Парижа. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он также поблагодарил тех французов, которые выразили солидарность с политиком.
"Ваша поддержка дает мне силы продолжать борьбу за правду и справедливость. Я решил обжаловать приговор и пойду до конца в этом деле, которое касается не только меня лично", – написал он.
Ранее стало известно, что бывшего президента Франции признали виновным по делу о нелегальном превышении расходов на проведение избирательной кампании в 2012 году.
Суд заключил, что Саркози знал о законном пороге расходов на избирательную кампанию и был предупрежден о возможных перерасходах. Несмотря на это, он продолжил предвыборные митинги. Суд приговорил Саркози к 1 году тюрьмы.
Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к году заключения
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: