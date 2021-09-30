Международный арбитраж проведет слушания в рамках спора между РФ и Украиной в октябре

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Слушания в рамках разбирательства, связанного с задержанием РФ украинских военных судов и моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года, состоятся 11-16 октября. Их проведет Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, сообщает ТАСС.

Как уточнили в инстанции, слушания касаются предварительных возражений, которые были поданы со стороны России.

Три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября 2018 года нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. Судна двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они не реагировали на законные требования погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России. За нарушение границы и опасные маневры украинские военные суда были задержаны с применением силы.

На следующий день после инцидента бывший президент Украины Петр Порошенко подписал указ Совета национальной безопасности и обороны о введении на территории Украины военного положения.