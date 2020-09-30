Куратора "группы смерти" приговорили к восьми годам лишения свободы

30 сентября, 21:09
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Одному из кураторов "группы смерти" назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, сообщается на сайте СК РФ.
"Приговором суда Толмачеву назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а Синельниковой – шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет", – говорится в сообщении.
Следователи рассказали, что кураторы давали девочке задания, последнее из которых было направлено на совершение несовместимых с жизнью действий. Трагедии удалось избежать благодаря своевременному вмешательству родителей. После данного инцидента девочке была оказана психологическая помощь.
Специалисты установили, что умысел участников был направлен именно на убийство ребенка.
Ранее виновного в убийстве ребенка в Саратове приговорили к пожизненному сроку. Девятилетняя девочка ушла из дома на улице Высокой в школу и пропала. Тело ребенка нашли в гараже. Суд признал Михаила Туватина виновным в убийстве и изнасиловании ребенка.
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