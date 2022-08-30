Суд заочно арестовал экс-депутата Госдумы Илью Пономарева

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Коптевский суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева за распространение фейков о российской армии, сообщает ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Пономареву Илье Владимировичу, обвиняемому по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил по мотивам политической ненависти") меры пресечения в виде заочного ареста", – говорится в сообщении.

В начале июля Мещанский суд Москвы приговорил депутата Красносельского муниципального округа Алексея Горинова к 7 годам лишения свободы за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ на Украине. Парламентария признали виновным по части 2 статьи 207.3 УК РФ.