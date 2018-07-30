Суд продлил срок задержания средней сестре Хачатурян по обвинению в убийстве отца

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Останкинский суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания 18-летней Ангелины Хачатурян, которую обвиняют в убийстве отца. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Ангелине Хачатурян продлен срок задержания на 72 часа", – рассказал представитель пресс-службы суда.

Заседание прошло в закрытом для прессы режиме.

Ранее суд также продлил на 72 часа срок задержания двум другим сестрам.

Мужчину с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди обнаружили вечером 27 июля на лестничной клетки дома на Алтуфьевском шоссе. Подозреваемыми по делу об убийстве выступают три дочери погибшего. Сестры признали вину и рассказали следователям о неприязненных отношениях с отцом, который долгое время издевался над девушками.

По информации СМИ, в день убийства отец пытался зарезать дочерей. Он успел ранить старшую дочь, но в этот момент самая младшая набросилась на него, отобрала оружие и несколько раз ударила в шею и грудь. От полученных ран мужчина скончался.

У Кристины Хачатурян медики диагностировали колото-резаную рану бедра, ушибы бедра и предплечья.